BM, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği yıkımın son zamanlarda daha da arttığına dikkati çekti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in, "su sarnıcı ile güneş panellerinin de bulunduğu 20 evi ve yapıları" yıktığını, bu yıkımların son zamanlarda daha da arttığını bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporlarına değinen Haq, son günlerde Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde "Filistinlilere ait evlerin ve mülklerin yıkımı ile şiddetin daha da arttığına" dikkati çekti.

Haq, "İnsani yardım alanındaki çalışma arkadaşlarımız, son yıllarda bölgede kurulan yerleşim karakollarının ardından bu topluluklara yönelik yerleşimci şiddetindeki artışın, söz konusu baskıyı daha da şiddetlendirdiğini belirtiyor." dedi.

İsrail'in bölgedeki son saldırısını aktaran Haq, "İsrail makamları, salı günü söz konusu bölgedeki iki Filistinli çoban topluluğunda aralarında bir su sarnıcı ile güneş panellerinin de bulunduğu 20 evi ve yapıları yıktı." diye konuştu.

Haq, geçen hafta yakın bir muhitte yapılan yıkımlarla bu eylemlerin, "yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 60 kişinin yerinden edilmesine ve bölgede mevsimlik bulunan 30 kişinin de durumdan etkilenmesine yol açtığı"na dikkati çekti.

Batı Şeria genelinde bu yıl şu ana kadar 1500 Filistinlinin yıkımlar nedeniyle yerinden edildiğini söyleyen Haq, 2 bin 600'den fazla kişinin ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ve buna bağlı erişim kısıtlamaları sebebiyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Gazze'deki Filistinlilerin, İsrail'in saldırılarından dolayı yaşadığı sıkıntılara değinen Haq, bölgede barınaklarının yıkıldığı veya hasar gördüğü teyit edilen 30 aileye yönelik hızlı destek çalışmalarını harekete geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA