Haberler

BM Komiseri Türk, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile insan hakları konularını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile insan hakları konularını görüştü. Türk, insan haklarının dünyadaki karamsarlığa çare olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile insan haklarıyla ilgili konuları görüştü.

Türk, Macron ile görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Türk, "İnsan haklarının günümüz dünyasının karamsarlığı ve umutsuzluğuna çare olduğu konusunda hemfikir olduk. İnsan haklarına ve insan onuruna dayanan ortak değerlerimiz ilerlemenin yolunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İndirim beklerken sürpriz zam! Tabela yine değişiyor
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti
Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini Haberler.com'a bozdu

Skandal sözlerle gündem olan rektörden ilk açıklama