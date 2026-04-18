UNEP yetkilisi Ahmad, Türkiye'de düzenlenecek COP31'e bilimsel ve teknik raporlar sunacaklarını söyledi Açıklaması

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Jamil Ahmad, Türkiye'de düzenlenecek olan COP31 toplantısına yönelik bilimsel ve teknik değerlendirmeler içeren raporlar sunacaklarını açıkladı. Ahmed, kentsel planlama ve yeşil şehir projelerine de değindi.

AYBÜKE İNAL KAMACI - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) New York Ofisi Devletlerarası İlişkiler Direktörü Jamil Ahmad, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) bilimsel ve teknik değerlendirmeler içeren raporlar sunacaklarını belirtti.

Ahmad, Antalya Diplomasi Forumu 2026'ya (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Savaş alanlarındaki enkazın daha fazla çevre tahribatına yol açmadan ve geri dönüşüme uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin UNEP'in bir yol haritası olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ahmad, kentsel planlama ve gelişime ilişkin programları ile projeleri olduğunu söyledi.

Ahmad, şehirleri daha yeşil hale getirmek için fırsatları, seçenekleri ve çözümleri değerlendirdiklerini anlatarak, bunların yeniden inşa ve şehirlerin dönüştürülmesi yoluyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ahmad, "UNEP, her yıl iklim konferanslarına teknik ve sağlam bilimsel değerlendirmeler sunuyor. 'Emisyon Açığı' ve 'Uyum Açığı' adlı raporlarımız var. Bu raporlar, COP toplantılarında politika yapıcılara sunulan bu iki alana ilişkin değerlendirmeleri içeriyor." dedi.

Jamil Ahmad, COP31'in önemli bir toplantı olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Can Efesoy
