BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı
Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile 10 Kasım'da yapacağı görüşme öncesi BM'den çarpıcı bir karar geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören ABD kararını kabul etti.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırdı.
  • BMGK oylamasında 14 ülke yaptırımların kaldırılması yönünde oy kullandı.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde kritik bir gelişme yaşandı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören kararını görüştü.

KARAR KABUL EDİLDİ

BMGK üyelerinin oylarına sunulan ABD kararı kabul edildi. 14 üyenin katılımıyla yapılan oylamada, katılımcı ülkelerin tamamı yaptırımların kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 5'i daimi olmak üzere 15 ülke bulunuyor.

DIŞİŞLERİ DESTEK VERMİŞTİ

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.

SEZAR YASASI GÜNDEMDE

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetmişti.

ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Turan Yiğittekin
