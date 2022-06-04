BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı - Haberler

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BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyinin resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya'nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

BM Güvenlik Konseyinin2292 sayılı kararıyla başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Birleşmiş Milletler Akdeniz Libya Güncel Haberler

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