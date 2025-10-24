BM Güvenlik Konseyi, Gazze Ateşkesini Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 10 Ekim'de Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

BMGK, "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlığı altında toplandı.

Toplantıda konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin sağlanması konusunda ortak çabaları için Mısır, Katar, Türkiye ve özellikle ABD'ye teşekkür etti.

Bamya, "Açıkça söyleyelim, ABD bir süper güçtür ve bu nedenle her zaman ateşi körüklemek veya söndürmeye yardımcı olmak arasında bir seçim yapma şansına sahiptir. Bu durumda Başkan (Donald) Trump, hayat kurtaran ve rehineleri serbest bırakan bir ateşkes anlaşması elde etmek için tüm gücünü kullandı." dedi.

ABD, bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte, kırılgan ve istikrarsız bir ateşkesi adil ve kalıcı barışa dönüştürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bamya, "Tüm sivillere yönelik şiddeti reddetme konusunda taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde, adaletsizlik asla haklı gösterilmemeli veya gizlenmemelidir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da, Filistinliler ve İsraillilere yönelik kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için umut ışığı oluştuğunu belirterek, bu konuda Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin katkılarına dikkati çekti.

Nebenzia, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu süreçte oynadığı özel rolü, kişisel müdahalesini ve Gazze'deki kan dökülmesini durdurma kararlılığını, dünya çapında anlaşmalara varmak için gerekli ivmeyi sağladığını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkesin uzun zamandır beklenen önemli bir adım olduğunu belirten Nebenzia, ancak bunun İsrail- Filistin çatışmasının uzun vadeli çözümüne doğru henüz ilk aşama olduğuna işaret etti ve bu trajedinin tekrar etmemesi için uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözüm sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

BM Katar Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani de konseyde yaptığı konuşmada, ateşkesin yürürlüğe girmesi ve uygulanmasındaki başarının kolektif bir sorumluluk olduğunu belirterek, bunun, savaşın tamamen sona ermesine, bölgede tüzük ve uluslararası hukuk ilkelerine tam uyum içinde barış ve güvenliğin sağlanmasına yol açması gerektiğini vurguladı.

Dünyada Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Al Sani, Gazze'de İsrail'in saldırılarının durmasının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin de son bulması ve iki devletli çözümü baltalayan girişimlerin reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.