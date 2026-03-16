BM, Afganistan Yardım Misyonu'nun görev süresini üç ay uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) için görev süresini üç ay daha uzattı. Oylamada, Çin tarafından sunulan taslak tüm üyelerin lehtarı ile kabul edildi. UNAMA'nın Afganistan'daki insani yardım ve istikrar süreçlerindeki rolü vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini üç ay daha uzattı.

Çin tarafından sunulan taslak, 15 üyenin tamamının lehte oyunu aldı.

Buna göre BM Güvenlik Konseyi üyeleri, UNAMA'nın görev süresini üç ay daha uzatan kararı kabul etti.

Oylamanın ardından konuşan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Afganistan'ın çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirterek, endişeleri gidermek, istikrarı ve kalkınmayı teşvik etmek için Afgan yetkililer ve uluslararası toplum arasında sürekli iletişimin gerekliliğini vurguladı.

UNAMA'nın "vazgeçilmez bir rol" oynadığını söyleyen Fu Cong, Çin'in misyonun çalışmalarına verdiği desteği yineledi.

UNAMA, uluslararası işbirliğini kolaylaştırıyor, insani yardım çalışmalarını koordine ediyor, insan haklarını izliyor ve Afganistan'daki istikrarı teşvik ediyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu

İran, Körfez ülkesinin para kaynağını vurdu! Dünyanın en büyüklerinden