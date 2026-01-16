BM: Lübnan'da UNIFIL'e karşı İsrail kaynaklı saldırganlığın artması son derece endişe verici

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM personeline yönelik artan saldırganlığının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Lacroix, Lübnan, Suriye ve İsrail başta olmak üzere Orta Doğu'ya düzenlediği ziyaretlerin ardından Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden video ile bağlanarak BM'de gazetecilere bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) hakkında tüm taraflarla geniş çaplı görüşmeler yaptığını belirten Lacroix, BM Güvenlik Konseyi kararı gereği UNIFIL'in 31 Aralık'a kadar bölgede Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek vermeye ve görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

Lacroix, UNIFIL'in Lübnan yetkilileri ile mükemmel bir ilişkisi olduğuna işaret ederken diğer yandan İsrail güçlerinden kaynaklanan BM personeline yönelik "saldırgan ve düşmanca olayların artmasının ise son derece endişe verici olduğunu" ve bu olayların önlenmesi için İsrailli yetkililere çağrıda bulunduklarını aktardı.

Lübnan'ın güneyini ziyareti sırasında, ayrıca Mavi Hat'ın dışındaki alanda "dehşet verici bir yıkım manzarasıyla" karşılaştığını anlatan Lacroix, "Yıkılan köy sayısı son derece yüksek ve siviller geri dönemedi. Bu durumun en kısa sürede tersine çevrilmesini gerçekten umuyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

"Suriye'de halk BM barış gücüne gelip İsrail güçlerinden şikayetçi oluyor"

Lacroix, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) ve görev alanındaki bölgeyi de ziyaret ettiğini vurgulayarak, UNDOF'un hem BM Güvenlik Konseyi hem de ev sahibi ülke Suriye tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bununla birlikte İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyinde işgali genişletmesiyle UNDOF'un "önemli ölçüde değişen bir bağlamda" faaliyet gösterdiğine değinen Lacroix, yerel halkın sık sık BM barış güçlerine gelip İsrail güçlerinden şikayetçi olduğunu aktardı.

Lacroix, "Biz, İsrailli yetkililerle görüşerek, bir dizi insanın serbest bırakılması veya bir dizi mülkün iade edilmesi gibi İsrail askeri varlığının bölgedeki topluluklar üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Suriye ve İsrail arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nı hatırlatan Lacroix, istedikleri şeyin, bu anlaşmanın tamamen uygulandığı bir duruma geri dönülmesi olduğunu kaydetti.

Golan Tepeleri ve UNDOF

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.