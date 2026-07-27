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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması ve Yeniden İnşa Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması ve Yeniden İnşa Çağrısı
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ŞAM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye yönelik kalan tüm yaptırımların derhal kaldırılması ve ülkenin yeniden inşa çabalarına uluslararası destek sağlanması çağrısında bulundu.

ŞAM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye yönelik kalan tüm yaptırımların derhal kaldırılması ve ülkenin yeniden inşa çabalarına uluslararası destek sağlanması çağrısında bulundu.

Guterres, Suriye'ye düzenlediği iki günlük ziyaretin ardından pazar günü başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, "Yaptırımların hafifletilmesi ve ekonomik toparlanmaya yönelik yeni fırsatlara kapı açılmasına yönelik adımları memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Guterres, uluslararası topluma altyapı, eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına yatırım yaparak Suriye'nin toparlanmasına destek olma ve mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşünü sağlamaya yönelik çabaları artırma çağrısında bulundu.

Guterres, geçiş döneminde adalet, ulusal uzlaşma, anayasa reformu ve özgür ve adil seçimlere yönelik hazırlıklar da dahil olmak üzere kapsamlı bir siyasi geçiş sürecini ilerletme konusunda Suriye'ye yardım etmeye hazır olduklarını da yineledi.

Guterres, 2009 yılından bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu. Guterres, ziyaret sırasında Suriye lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve diğer üst düzey yetkililerin yanı sıra sivil toplum, kadın ve gençlik grupları ile Suriye'nin çeşitli topluluklarından temsilcilerle bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
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