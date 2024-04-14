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İsrail'in çağrısı üzerine BMGK olağanüstü toplandı! Guterres'ten itidal çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.

BMGK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırısı sonrası İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirmişti. Bunun üzerine BMGK, İsrail'in çağrısı üzerine acil olarak toplandı.

BM Genel Sekreteri Orta Doğu'da İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı

GUTERRES: ŞU ANDA İTİDAL VE TANSİYONU DÜŞÜRME ZAMANI

BM Genel Sekreteri Guterres, BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

BM Genel Sekreteri Orta Doğu'da İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres

"ORTA DOĞU'DA BİRÇOK CEPHEDE ÇATIŞMALARA NEDEN OLABİLECEK HER TÜRLÜ ADIMDAN UZAK DURULMALI"

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.

Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Orta Doğu'da İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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