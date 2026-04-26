BM Genel Sekreteri: Mali'deki Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de düzenlenen saldırılardan derin endişe duyduğunu belirterek, saldırıları şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Mali halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve sivil ile askeri olmayan altyapının korunması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Sahel bölgesinde tırmanan şiddet yanlısı aşırılıkçılık ile terör tehdidiyle mücadele edilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması için uluslararası topluma koordineli destek çağrısında bulunuyor. Guterres ayrıca, bölge genelinde güçlü bir güvenlik koordinasyonu ve işbirliği tesis edilmesi yönündeki talebini yineliyor" ifadelerine yer verildi.

Mali geçiş hükümeti cumartesi günü yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların günün erken saatlerinde çeşitli kentlere yönelik koordineli saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıların Mali savunma ve güvenlik güçlerince kontrol altına alındığı, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua