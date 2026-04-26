BM Genel Sekreteri: Mali'deki Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de düzenlenen saldırılardan derin endişe duyduğunu belirterek, saldırıları şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Mali halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve sivil ile askeri olmayan altyapının korunması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Sahel bölgesinde tırmanan şiddet yanlısı aşırılıkçılık ile terör tehdidiyle mücadele edilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması için uluslararası topluma koordineli destek çağrısında bulunuyor. Guterres ayrıca, bölge genelinde güçlü bir güvenlik koordinasyonu ve işbirliği tesis edilmesi yönündeki talebini yineliyor" ifadelerine yer verildi.

Mali geçiş hükümeti cumartesi günü yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların günün erken saatlerinde çeşitli kentlere yönelik koordineli saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıların Mali savunma ve güvenlik güçlerince kontrol altına alındığı, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

Avrupa ayağa kalktı! Görevdeki askeri uçağa ateş açıldı