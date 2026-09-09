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BM Genel Sekreteri, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gerginlikten endişeli

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gerginliğin daha da artmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gerginliğin daha da artmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Genel Sekreter, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gerginliğin daha da arttığına dair haberlerden derin endişe duymaktadır." diyen Dujarric, ticari gemilere yönelik saldırılar ile denizcilik ve enerji altyapısına yönelik yeni eylem tehditlerinin de bu endişenin kapsamında olduğunu ifade etti.

Dujarric, "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki seyrüsefer hakları ve seyrüsefer özgürlüğü, uluslararası hukuka uygun olarak tamamen yeniden tesis edilmeli ve saygı gösterilmelidir." dedi.

Genel Sekreter'in, ilgili tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve zaten hassas olan durumu daha da alevlendirebilecek eylem ve söylemlerden kaçınmaları yönündeki çağrısını hatırlatan Dujarric, gerginliğin daha da artmasının siviller, bölgesel istikrar, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Dujarric, BM'nin, gerginliğin azaltılması ve diplomasi yoluyla kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik tüm güvenilir çabaları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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