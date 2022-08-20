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BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.

Gemideki denetimlere Guterres katılmadı.

Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.

Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Zeytinburnu Güncel Haberler

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