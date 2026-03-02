Haberler

BM Genel Sekreteri ile Katar Emiri, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaları görüştü

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki askeri tırmanışı durdurmanın ve bölgesel istikrar adına diyaloğa geri dönmenin acil gerekliliğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki tırmanan çatışmalar hakkında telefon görüşmesi yaptı.

BM'den yapılan açıklamaya göre, Guterres ile Al Sani, ABD-İsrail'in İran saldırısı sonrası bölgedeki mevcut askeri tırmanışı durdurmanın ve "bölgesel istikrar adına" diyaloğa geri dönmenin "acil gerekliliğini" görüştü.

Guterres, İran'ın Katar'a yönelik son saldırılarını, ülkenin "egemenliğini ve toprak bütünlüğünü" ihlal ettiği gerekçesiyle kınayarak, Basra Körfezi'nde yer alan yarımada ülkesinin BM'nin "güçlü ve değerli bir ortağı" olduğunu tekrar vurguladı.

Katar Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İran'dan gelen 2 SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü, ayrıca hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Tahran, dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana, ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan birçok Körfez ülkesine saldırı düzenliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
