Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti. Her yıl ramazan ayı dolayısıyla dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Guterres, Türkiye'nin mülteci konusundaki rolüne dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk halkının "cömertliğine saygı göstermek için" Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
