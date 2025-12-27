BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye'deki Terör Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Ali Bin Abi Talib Camii'nde cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Homs kentindeki Ali Bin Abi Talib Camii'nde Cuma namazı sırasında gerçekleşen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sivillere ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar kabul edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil ve tam şifa diliyorum." ifadesini kullandı.