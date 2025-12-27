Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye'deki Terör Saldırısına Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin Homs kentinde Ali Bin Abi Talib Camii'nde Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı ve sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Ali Bin Abi Talib Camii'nde cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Homs kentindeki Ali Bin Abi Talib Camii'nde Cuma namazı sırasında gerçekleşen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sivillere ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar kabul edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil ve tam şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle