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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı Mesajı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm Müslümanların bayramını kutladı ve savaş ve çatışmalar nedeniyle bayramı aileleriyle kutlayamayanları unutmadığını vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların bayramını kutladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın bir dayanışma ve merhamet zamanı olduğunu kaydeden Guterres, "Umarım bu zaman dilimi, bu değerleri gerçeğe dönüştürmek için insanları bir araya getirir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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