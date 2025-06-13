BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ortadoğu'da Gerginliğe Dikkat

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki askeri gerginliğin artmasına neden olabilecek eylemleri kınadı ve tarafları itidale çağırdı. Özellikle İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ortadoğu'da askeri gerginliğin artmasına neden olacak her türlü eylemi" kınadığını söyledi.

Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq perşembe günü İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar konusunda yaptığı açıklamada, Genel Sekreter'in "İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programının durumuna ilişkin görüşmelerin devam ettiği bir süreçte İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılardan dolayı özellikle endişe duyduğu" belirtildi.

BM üyesi ülkelerin BM Antlaşması ve uluslararası hukuka uygun hareket etmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Genel Sekreter, her iki tarafı da azami itidal göstermeye ve her ne pahasına olursa olsun daha derin bir çatışmadan kaçınmaya çağırdı. Açıklamada bölgenin böyle bir çatışmayı kaldıramayacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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