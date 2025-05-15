BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'daki Ateşkes İçin Diyalog Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'daki Ateşkes İçin Diyalog Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'ta ilan edilen ateşkesin devamı için taraflara acil diyalog çağrısı yaptı. Şiddetin artması nedeniyle sivil kayıplarına dair derin üzüntü bildirerek, sivilleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'ta ilan edilen ateşkesin devamı için taraflara diyaloğu acil sürdürme çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres adına yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, dün Trablus'ta varılan ateşkesi not ediyor ve tüm tarafları diyalog yoluyla bunu sürdürmek ve geliştirmek için acil adımlar atmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Şehir dışından gelen silahlı gruplarla yoğun nüfuslu mahallelerde tırmanışa geçen şiddetin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, son çatışmalarda en az 8 sivilin ölmesiyle ilgili de derin üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülükleri hatırlatılarak, çatışmanın temel nedenlerini ele almak için iyi niyetle ciddi bir diyaloğa girilmesi çağrısı yapıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdülgani el-Kikli'nin, 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamış, bunun üzerine Libya hükümeti, ordu ve polis teşkilatı mensupları bölgeyi kontrol altına almaya çalışmıştı.

Milis gruplarla hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanırken dün öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
2 yıl men cezası mı yedi? Gostivar'dan Alper Potuk açıklaması

Türk yıldız futboldan men mi edildi? Resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.