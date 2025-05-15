BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'daki Ateşkes İçin Diyalog Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'ta ilan edilen ateşkesin devamı için taraflara diyaloğu acil sürdürme çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres adına yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, dün Trablus'ta varılan ateşkesi not ediyor ve tüm tarafları diyalog yoluyla bunu sürdürmek ve geliştirmek için acil adımlar atmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Şehir dışından gelen silahlı gruplarla yoğun nüfuslu mahallelerde tırmanışa geçen şiddetin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, son çatışmalarda en az 8 sivilin ölmesiyle ilgili de derin üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülükleri hatırlatılarak, çatışmanın temel nedenlerini ele almak için iyi niyetle ciddi bir diyaloğa girilmesi çağrısı yapıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdülgani el-Kikli'nin, 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamış, bunun üzerine Libya hükümeti, ordu ve polis teşkilatı mensupları bölgeyi kontrol altına almaya çalışmıştı.

Milis gruplarla hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanırken dün öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.