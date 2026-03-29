BM Genel Sekreteri Guterres, İKBY Başkanı Barzani'nin konutuna düzenlenen saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutuna yapılan insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınayarak, saldırının derhal soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Barzani'nin konutuna yönelik saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 28 Mart'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok vilayetindeki konutuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." denildi.

Saldırının derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi talep edilen açıklamada, "Genel Sekreter, tüm aktörleri her türlü şiddeti reddetmeye ve Irak'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi önlemeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
