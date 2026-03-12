Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçleri hakkında bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres, Göç İdaresi Başkanımız Sayın Hüseyin Kök eşliğinde ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin işlemlerinin yürütüldüğü alanı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde gördü."

Ziyaret kapsamında Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Türkiye'nin göç yönetimi ile geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı

TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin