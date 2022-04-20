BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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