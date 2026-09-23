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BM Genel Sekreteri Guterres, Mülteci Sözleşmesi'nin 75. yılında 'geri adım yok' dedi

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BM Genel Sekreteri Guterres, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin 75. yılı etkinliğinde dünyanın derin bir çalkantı çağına girdiğini söyledi. Mültecilerin bu çağın bedelini ödediğini belirten Guterres, Sudan, Ukrayna ve Myanmar'dan kaçanların güvenliğe ulaşması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın derin bir çalkantı çağına girdiğini ve bunun dayanılmaz bedelini mültecilerin ödediğini söyledi.

Guterres, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin 75. yılını anma amaçlı düzenlenen BM'deki üst düzey yan etkinlikte konuştu.

Dünyanın derin bir çalkantı çağına girdiğine işaret eden Guterres, jeopolitik yapıların parçalandığını, bölünmelerin derinleştiğini, diyaloğun aksadığını, uluslararası hukukun ihlal edildiğini, insan haklarının çiğnendiğini ve çatışmaların yayıldığını gördüklerini vurguladı.

Guterres, bu çağda mültecilerin dayanılmaz bedeller ödediğine dikkati çekerek, "Kıtalararası alanda insanlar, şaşırtıcı sayılarda kaçmak zorunda kalıyor. Sudan'dan, Ukrayna'dan, Myanmar'dan ve daha birçok yerden kaçıyorlar. Güvenliğe ulaşabilmeli ve hayatlarını yeniden kurmak için gerçek bir şansa sahip olabilmelidirler." dedi.

Uluslararası toplumun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1951 Mülteci Sözleşmesi ile mültecilerin korunması yükümlülüğünü güvence altına aldığının altını çizen Guterres, "Sözleşmenin zamansız mesajına kulak vermeliyiz. Geri adım yok. İstisna yok." diye konuştu.

Guterres, "Bu, mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamalarına olanak tanıyan çözümler üretmek, kendi kendine yeterlilik ve güvenli bir gelecek için fırsatlar yaratmak demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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