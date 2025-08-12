BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Gazeteci Cinayetlerini Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazar günü Gazze'de 6 Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hava saldırısını kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günkü basın toplantısında, "Bu son cinayetler, gazetecilerin devam eden saldırıları haberleştirirken karşı karşıya kaldığı ciddi riskleri ortaya koyuyor" dedi.

Genel Sekreter'in bu cinayetlerin bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmasını talep ettiğini aktaran sözcü, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de en az 242 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dujarric, Genel Sekreter'in gazeteciler ile medya çalışanlarına saygı gösterilmesi, korunması ve herhangi bir tehdit ya da zarar görmeden çalışmalarını sürdürmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.