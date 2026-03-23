Guterres, İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği son saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik son İsrail saldırılarını kınadı ve bu durumun derhal yatıştırılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son saldırılarını kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter'in, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik son saldırılarını kınadığını size söyleyebilirim." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere dikkati çeken Dujarric, şiddetlenen saldırıların ölümlere, yaralanmalara ve ciddi hasarlara yol açtığını belirtti.

Dujarric, bu tür saldırıların zaman zaman tüm toplulukların yerinden edilmesine de neden olduğunu söyledi.

"Genel Sekreter, İsrail yerleşim birimlerinin ve bunlarla ilişkili altyapının hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını yineliyor." diyen Dujarric, bu yapıların ilgili BM kararları dahil, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti."

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da endişe verici boyutlara ulaşan durumun acilen yatıştırılması ve siviller ile mülklerine yönelik saldırılara son verilmesi talebinde bulunarak, Guterres'in bölgedeki mevcut gidişatı tersine çevirmek amacıyla somut tedbirler uygulanması çağrısını aktardı.

İsrail'in işgalci güç sıfatıyla Filistinli nüfusu koruma sorumluluğu taşıdığını hatırlatan Dujarric, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sorması gerektiğine dikkati çekti.

Filistinli yetkililerin açıkladığı resmi verilere göre, yalnızca şubat ayında yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria genelinde 511 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda 7 Filistinli silahla vurularak öldürüldü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
