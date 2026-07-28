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BM'den Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırılarına kınama

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarını kınadığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarını kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Haq, "Genel Sekreterin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topluluklarına yönelik İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını kınadığını, bu saldırılar arasında iki camiye yönelik kundaklama, özel mülklere yönelik vandalizm, Filistinlileri ve geçim kaynaklarını hedef alan saldırıların da bulunduğunu bildirebilirim." dedi.

İbadet yerlerine yönelik saldırıların çirkin ve kabul edilemez olduğunu, zaten hassas olan durumu daha da alevlendirme riski taşıdığını kaydeden Haq, "Genel Sekreter, sorumluların uluslararası hukuk kapsamındaki İsrail'in yükümlülüklerine uygun olarak hızla tespit edilmesini ve hesap vermelerini talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Haq, Genel Sekreterin ayrıca, İsrailli yetkilileri, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarını önlemek ve sivillerin korunmasını sağlamak için acil ve etkili önlemler almaya çağırdığını aktararak, "Genel Sekreter, tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla tırmanmayı önlemeye ve sakinliği yeniden sağlamak ve gerilimleri azaltmak için acil adımlar atmaya çağırmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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