Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, ara bölgede basın toplantısı düzenledi:

BM Genel Sekreteri Guterres, ara bölgede basın toplantısı düzenledi:
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Burası, ısrarla bitmeyen birçok çatışmaya ve çatışmaların nasıl genişleyebileceğine tanık olduğumuz bir bölge" "Kıbrıs, sorunlarına çözüm olmadığı takdirde tehlikelere daha açık hale gelir"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta barışçıl ve ortak geleceğe yönelik bir istek gördüğüne işaret ederek "kapsamlı ve sürdürülebilir" çözüm için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'le ara bölgede yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Barışçıl ve ortak geleceğe yönelik bir istek gördüğüne işaret eden Guterres, "kapsamlı ve sürdürülebilir" çözüm için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Guterres, eylüldeki BM Genel Kurul toplantısı haftası için Kıbrıs konusunda bir toplantı planlanmadığını ancak garantör ülkelerin de katılımıyla çözüme doğru kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kıbrıs'ta barışın istikrarlaştırıcı etkisi

Bölgede önemli jeopolitik hareketlilikler olduğunu belirten Guterres, "Burası, ısrarla bitmeyen birçok çatışmaya ve çatışmaların nasıl genişleyebileceğine tanık olduğumuz bir bölge." dedi.

Kıbrıs meselesinde başarılı sonuç elde edilmesinin bölge için istikrarlaştırıcı etkileri olacağına inandığını dile getiren Guterres, "Diğer taraftan Kıbrıs, sorunlarına çözüm olmadığı takdirde tehlikelere daha açık hale gelir." ifadesini kullandı.

BM Kıbrıs Barış Gücünün (UNFICYP) otoritesine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Guterres, UNFICYP'nin 60 yılı aşkın süredir hassas bir ortamda genel istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu ve etkinliğini sürdürebilmesinin tüm tarafların işbirliğine bağlı olduğunu kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak