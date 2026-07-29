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BM Genel Sekreteri Guterres, ara bölgede basın toplantısı düzenledi:

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- "BM (Kıbrıs'ta) barışı zorla dayatamaz ancak şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim; BM, ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde, Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM ( Kıbrıs'ta) barışı zorla dayatamaz ancak şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim; BM, ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir." dedi.

Guterres Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgede yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Her iki liderin adada işbirliği ve barış istediğini belirten Guterres, "Her iki tarafın ve garantörlerin, 'Beş artı Bir Toplantısı'na geçme konusunda onayını aldım ancak bunun için yeterli bir hazırlık, güven artırıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, "BM (Kıbrıs'ta) barışı zorla dayatamaz ancak şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim; BM, ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir." diyerek "Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılmasının, Kıbrıs halkının çıkarlarını ve barışını korumanın yanı sıra giderek tehlikeli bir şekilde istikrarsızlaşan bölgede bir istikrar unsuru olarak da kesinlikle hayati önem taşıdığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) çalışmalarının yanı sıra teknik komitelerin faaliyetlerinden etkilendiğini vurgulayan Guterres, "Özellikle, üç garantör ülke olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin sürekli desteğine güveniyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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