BM Genel Sekreteri, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaları endişeyle izlediğini belirtti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında yaşanan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti ve tarafları diplomasi yoluyla sorunları çözmeye davet etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Guterres adına yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Afganistan'daki fiili güvenlik güçleri ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır ötesi çatışmalara ilişkin haberleri endişeyle takip etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreter'in, ilgili tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca taraflar aradaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet edildi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
