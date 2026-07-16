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BM Genel Sekreteri Guterres, 27-29 Temmuz'da Kıbrıs'ı ziyaret edecek ve liderlerle görüşecek

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27-29 Temmuz'da Kıbrıs'ı ziyaret ederek KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşecek. Ziyarette Kıbrıs barış süreci ve BM barış gücü misyonu ele alınacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 27-29 Temmuz'da Kıbrıs'ı ziyaret ederek liderlerle görüşmeler yapacağı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Dujarric, "Genel Sekreter, iyi niyet misyonunun bir parçası olarak ve Kıbrıs meselesine olan güçlü bağlılığını göstermek amacıyla 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'ı ziyaret edecektir." dedi.

Guterres'in ziyareti sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in??? yanı sıra diğer paydaşlarla da görüşeceğini belirten Dujarric, görüşmelerde, Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonunun (UNFICYP) çalışmaları da dahil olmak üzere Ada'da barış sürecini ilerletme ve istikrarı destekleme çabalarının ele alınacağını aktardı.

Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in programına ilişkin daha fazla ayrıntının, seyahat tarihine yakın bir zamanda paylaşılacağını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Islam Doğru
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