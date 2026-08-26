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BM'den Gıda Güvensizliğiyle Mücadele Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı, 25 Ağustos 2026.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı, 25 Ağustos 2026.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü yaptığı açıklamada, çatışma ve gıda güvensizliği arasındaki kısır döngüyü kırmak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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