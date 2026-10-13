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BM Genel Kurulu, İnsan Hakları Konseyine 2027-2029 için 15 yeni üye seçti

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BM Genel Kurulu, 2027-2029 dönemi için BM İnsan Hakları Konseyine 15 yeni üye seçti. Seçilen ülkeler arasında Brezilya, Almanya, Japonya ve Ukrayna da var; yeni üyelerin 3 yıllık görev süresi 1 Ocak 2027'de başlayacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2027-2029 dönemi için BM İnsan Hakları Konseyine (UNHRC) 15 yeni üye seçti.

BM Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Oylama sonucunda Brezilya, Burundi, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Gana, İrlanda, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Nepal, Nijerya, Moldova, Ukrayna, Uruguay ve Zambiya, BM İnsan Hakları Konseyinin 2027-2029 dönemi için yeni üye oldu.

15 yeni üyenin 3 yıllık görev süresi, 1 Ocak 2027'de başlayacak.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde merkezi bulunan UNHRC'nin toplam 47 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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