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BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün görev süresini 4 yıl daha uzattı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD ve Rusya'nın itirazlarına rağmen Volker Türk'ün BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev süresini 4 yıl daha uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD ve Rusya'nın itirazlarına rağmen Volker Türk'ün BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev süresini 4 yıl daha uzattı.

BM Yüksek Komiseri Türk'ün görev süresinin uzatılması hakkında oylama yapıldı.

BM Genel Kurul salonundaki oylamada, ABD ve Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen 144 ülke Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılması için "evet" oyu kullandı.

Oylamada, ABD, Rusya ve İsrail başta olmak üzere 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 13 ülke de çekimser kaldı.

Oylama sonucu Türk'ün 12 Ekim 2026'dan 11 Ekim 2030'a kadar sürecek ikinci dönemi için atanması gerçekleşmiş oldu.

Ekim 2022'de atanan Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılacağı yönündeki haberler üzerine, İsrail yanlısı olduğu bilinen ve BM'nin faaliyetlerini gözlemleyen UN Watch adlı sivil toplum kuruluşu kampanya başlatmıştı.

Kuruluş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Türk'ü, görev süresi boyunca, İsrail'i 58 kez, ABD'yi de Çin, Kuzey Kore ve Küba'dan daha fazla kınadığı, ayrıca İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına verdiği karşılığı "misilleme" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle hedef almıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün çalışmalarını takdir ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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