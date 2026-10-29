Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BM Genel Kurulu ABD'nin Küba ambargosuna 130 lehte oyla son verilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Kurulu ABD'nin Küba ambargosuna 130 lehte oyla son verilmesini istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoya son verilmesi çağrısında bulunan kararı 130 lehte, 17 aleyhte ve 25 çekimser oyla kabul etti. Üst üste 34. kez kabul edilen kararda, ABD'nin 1996'da yürürlüğe koyduğu Helms-Burton Yasası'ndan duyulan endişe dile getirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yıllardır uyguladığı ambargoya son verilmesi çağrısında bulunan kararı kabul etti.

Karar, çarşamba günü gerçekleştirilen oturumda 130 lehte, 17 aleyhte ve 25 çekimser oyla kabul edildi.

Kararda, ABD'nin 1996 yılında yürürlüğe koyduğu Helms-Burton Yasası da dahil olmak üzere diğer ülkelerin egemenliğini, yetki alanları içindeki gerçek ve tüzel kişilerin meşru çıkarlarını ve ticaret ile seyrüsefer özgürlüğünü zedeleyen sınır ötesi etkilere sahip mevzuatın yürürlükte kalmasından ve uygulanmasından duyulan endişe dile getirildi.

Tüm ülkeleri söz konusu yasa ve tedbirleri yürürlüğe koymaktan ve uygulamaktan kaçınmaya çağıran kararda, bu tür düzenlemeleri uygulayan ve uygulamaya devam eden ülkelerin ise bunları en kısa sürede yürürlükten kaldırmak veya hükümsüz kılmak amacıyla gerekli adımları atmaları talep edildi.

Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri'nden, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlayarak bir sonraki yıllık oturumda Genel Kurul'a sunması istendi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun sona erdirilmesi gerektiğine ilişkin karar, üst üste 34. kez kabul edilmiş oldu.

Kaynak: Xinhua
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında

Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste