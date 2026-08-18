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BM: Gazze'de Tarım Arazilerinin Sadece Yüzde 3'ü Hasarsız

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BM, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle tarım arazilerinin yüzde 97'sinin hasar gördüğünü veya erişilemez olduğunu belirtti. Durum, yerel gıda üretimini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını yok etti; BM ortakları, özellikle Sarı Hat'ın batısında artan askeri faaliyetlerden endişe duyuyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin tarım arazilerinin sadece yüzde 3'ünün "erişilebilir ve hasarsız" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan son raporu paylaşan Dujarric, Gazze'nin tarımsal kapasitesinin büyük ölçüde tahrip edildiği uyarısında bulundu.

Dujarric, "Yapılan yeni bir değerlendirme, ekilebilir arazilerin sadece yüzde 3'ünün hem erişilebilir hem de hasar görmemiş durumda olduğunu ortaya koydu. Bu durum, yerel gıda üretimini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını daha da baltalıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde, insani ihtiyaçların "çok büyük" olduğunu belirten Dujarric, BM ortaklarının ise mümkün olan yerlerde yardım teslimatlarına ve diğer operasyonlara devam ettiğini söyledi.

Dujarric ayrıca, BM insani yardım ortaklarının İsrail'in devam eden askeri faaliyetlerinin "siviller üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu" kaydetti.

Özellikle Gazze nüfusunun yoğunlaştığı sözde "Sarı Hat"ın batısında kalan Filistinliler konusunda da endişelerini aktaran Dujarric, "Ortaklarımız özellikle 'Sarı Hat' olarak adlandırılan bölgenin batısında İsrail hava saldırıları, topçu atışları, silahlı çatışmalar ve denizden açılan ateşlerle ilgili olaylar bildirdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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