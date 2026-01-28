Haberler

Albüm: Bm: Gazze'de İnsani Durum Yardım Artışına Rağmen Son Derece Vahim

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yüz binlerce ailenin insani durumunun kritik olduğunu bildirdi. Her gün nüfusun %43'üne ekmek sağlanmasına rağmen yardımlar yetersiz kalıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ocak (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'ye yardım sevkiyatlarının sürmesi ve hizmetlerin genişletilmesine yönelik çabalara rağmen yüz binlerce ihtiyaç sahibi aile için insani durumun hala son derece kritik olduğunu duyurdu.

BM ve ortaklarının Gazze Şeridi genelinde nüfusun en az yüzde 43'üne her gün ekmek sağladığı, ekmeklerin ücretsiz dağıtıldığı ya da 2 kilogramlık paketler halinde 1 ABD dolarının altında sübvansiyonlu fiyatla satıldığı bildirildi.

OCHA, bu uygulamanın hanelere yönelik aylık buğday unu dağıtımına ek olarak yürütüldüğünü ve ortak kuruluşların ay başından bu yana standart aylık gıda yardımı paketi kapsamında 1,2 milyon kişiye un ulaştırdığını bildirdi.

OCHA ve insani yardım ortakları, 7.500'den fazla aileye çadır, branda, yalıtım kitleri, yatak ve battaniye sağladı. Çocuk koruma alanında faaliyet gösteren ortaklar ise Gazze genelinde yaklaşık 1.400 çocuğa kışlık giysi dağıttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
