BM: Gazze'deki Evlerin Yüzde 92'si Hasar Gördü

BM: Gazze'deki Evlerin Yüzde 92'si Hasar Gördü
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu evlerin yüzde 92'sinin hasar gördüğünü açıkladı. UNRWA, bölgedeki ailelerin büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirtti.

- BM: " Gazze'deki evlerin yüzde 92'si hasar gördü ya da yıkıldı"

GAZZE - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 92'sinin hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı.

İsrail, Gazze'deki işgal planını kalıcı hale getirmek ve genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırarak sürdürürken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze'de meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi. UNRWA, İsrail'in devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 92'sinin hasar aldığını ya da yıkıldığını bildirdi. "Gazze'deki aileler hayal bile edilmez yıkımla karşı karşıya" denilen UNRWA açıklamasında sayılamayacak kadar çok Filistinlinin defalarca kez yer değiştirdiği ve barınakların ise çok az sayıda olduğu kaydedildi.

Gıda, medikal ve insani yardım malzemelerinin 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye girişlerine izin vermeyen İsrail, dün de Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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