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BM, Gazze'de Nasır Hastanesine yönelik saldırıda 6 kişinin ölümüne derin endişe duydu

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BM yetkilisi Ramiz Alakbarov, Gazze'deki Nasır Hastanesine yönelik 6 kişinin ölümü ve 27 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan İsrail saldırısından derin endişe duydu. BM, sağlık tesislerinin korunmasını isteyerek 2803 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulanması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin yaralanmasına neden olan İsrail'in hava saldırısından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü Ofisine (UNSCO) ait sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Vekili Ramiz Alakbarov, dün gece Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin yaralanmasına ve tesiste büyük hasara yol açan İsrail'in hava saldırısından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, tüm tarafların sağlık personelini ve sağlık tesislerini korumakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, "Süregelen şiddet ve son dönemdeki askeri operasyonlardaki artış, Gazze'deki büyük insan acısını daha da artırmakta ve giderek kırılganlaşan ateşkesi tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının, Gazze'de yağan yağmur ve kış şartları nedeniyle süren insani krizin ortasında geldiğine işaret edilerek, Gazze için BM Güvenlik Konseyinde alınan 2803 sayılı kararın "eksiksiz ve daha fazla gecikme olmaksızın uygulanması" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinin ikinci katını bombalamış, saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybederken, en az 27 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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