BM Raportöründen Batı Şeria Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesi ve Kalkilya'ya bağlı Ferata beldesinde Filistinlilere ateş açmasına ilişkin uluslararası topluma "Bu suçlular durdurulmalı." çağrısında bulundu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da masum Filistinlilere karşı ölümcül saldırılarını artırıyor." ifadesini kullandı.

Mesajında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da savunmasız Filistinlilere karşı soğukkanlılıkla ateş açtığını anımsatan Albanese, "Liderleri, açıkça 'Gazzeleştirme'den (Gazification) bahsediyor." değerlendirmesi yaptı.

Albanese, "Bu suçlular durdurulmalı." çağrısında bulundu.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda da 3'ü ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA