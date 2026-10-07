BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'de soykırımın 3. yılında sürdüğünü söyledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın üçüncü yılında da sona ermediğini ve bölgede durumun "felaket boyutunda" olduğunu belirtti.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'te başlattığı soykırımın 3. yılını doldurması dolayısıyla AA muhabirine demeç verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen koşulların ve Gazze'deki yıkımın diplomatik kınamadan daha fazlasını gerektirdiğini vurgulayan Albanese, "Soykırım henüz sona ermedi." dedi.

Albanese, "Oradaki durum felaket boyutlarında. Gerçekten kelimelerle anlatılamayacak kadar kötü." ifadelerini kullandı.

Bölgede devam eden yıkımın ve İsrail'i destekleyen hükümetlerin politikalarının uluslararası tepkiyle ilgili soru işaretleri yarattığını dile getiren Albanese, Filistinlilerin "soykırımdan kurtulanlar" olarak nitelendirilmesinin, tehlikenin geçtiği izlenimini uyandırma riski taşıdığını söyledi.

Albanese, "Şeridin yüzde 70'i ordunun kontrolü altında ve ordu elinden geldiğince her yeri yerle bir ediyor." diye konuştu.

"Bir dönüm noktasındayız"

Gazze'deki soykırımın gelecekte nasıl hatırlanacağı sorusunu yanıtlayan Albanese, "Tarih, Amerikan yerlilerine yönelik soykırımı, Avustralya Aborjinlerine yönelik soykırımı ya da sömürgecilik dönemi boyunca işlenmiş diğer soykırımları nasıl hatırlıyor?" dedi.

Albanese, "Bu, o tarihi kimin yazacağına bağlı ve şu anda bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü bir dönüm noktasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'yi iki karşıt güç arasındaki geniş çaplı bir mücadelenin sahnesi olarak tanımlayan Albanese, bu güçleri "Filistin'e yönelik soykırımı, sömürüyü ve yok edilmeyi sürdürmek isteyenler" ile "tüm bunları durdurmak isteyenler" olarak nitelendirdi.

Albanese, soykırımı sürdürmek isteyen grubu ABD, İsrail ve müttefikleriyle ilişkilendirerek bu grubun, "daha fazla askerileşme ve devletlerin elinde daha fazla gözetim yetkisi" savunucularını içerdiğini belirtti.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki tutumunu eleştiren politikacıların seçimlerdeki kazanımlarına yönelik soruyu cevaplayan Albanese, soykırımın kamuoyundaki algıları şekillendirdiğini vurguladı.

Albanese, "Çocukları katledip sonra da mağdur rolüne bürünemezsin. Yapamazsın yani bunu yapabilirsin tabii ama o zaman hayal dünyasında yaşıyorsun demektir. İsrail liderleri tam da bunu yapıyor. Avrupa'dan bazıları da onları takip ediyor ama bu, mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere'nin kısıtlamaları bir değişime işaret ediyor"

Cinayetler, keyfi tutuklamalar, gözaltılar ve İsrail'in Filistin'e uyguladığı kısıtlamalara atıfta bulunan Albanese, işgal altındaki Batı Şeria'da koşulların kötüye gittiği konusunda uyarıda bulundu.

Albanese bazı ülkelerin İsrail ile ticareti kısıtlama yönündeki adımlarını olumlu karşılarken bu önlemlerin ne kadar etkili olacağının belirsiz olduğunun altını çizdi.

İngiltere'nin kısıtlamalarına özellikle değinen Albanese, "Bu, İngiltere'de bir politika değişikliğine işaret ediyor. İşgalin yasa dışı olduğunu kabul eden, çoktan gerçekleşmesi gereken bir politika değişikliği." ifadelerini kullandı.

Albanese, ayrıca "İngiltere topraklarından Filistin mülklerinin reklamının yapılmasına ve satılmasına müsamaha gösterilmeyeceği gerçeği. Bu, iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük İsrail projesi halihazırda gerçekleşiyor"

Saldırıların Avrupa'nın Washington'a bağımlılığının bedelini ortaya çıkardığını savunan Albanese, "Biz ABD'nin müttefikleri değiliz çünkü müttefikleriniz varsa onlara saygı duyarsınız. Onlarla düzgün bir şekilde konuşursunuz. Onlara bağırmazsınız." dedi.

Albanese, ABD'yi, "ortak" olarak nitelendirdiği ülkelere karşı tehditlerde bulunmakla suçlayarak "Onların topraklarını işgal etmekle ya da onlarla ilişkileri kesmekle tehdit edemezsiniz. ABD işte bunu yapıyor çünkü biz müttefik değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu ülkelerini, ABD dış politikası ile "Büyük İsrail" hedefleri arasındaki bağlantıyı dikkate almaları konusunda uyaran Albanese, bu hedefin artık hayata geçirildiğini savundu.

Albanese, "Büyük İsrail, gelecekte gerçekleştirilecek bir proje değil. Bu, halihazırda gerçekleşiyor ve sadece Filistin'de değil. Dolayısıyla bu konu hayati önem taşıyor." diye konuştu.

"Yaptırımlar iş ve aile hayatını etkiliyor"

ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırımların çalışma, seyahat etme ve günlük masraflarını karşılama imkanlarını etkilediğini söyleyen Albanese, artık kredi kartlarını kullanamadığını, sağlık sigortası başvurusunun reddedildiğini ve ABD'ye girişinin yasak olduğunu belirtti.

Albanese, "Yaptırımlar, bir BM görevlisi, bir BM uzmanı ve bir anne olarak görev yapmamı engelliyor. Her şey tehlikeye giriyor." ifadelerini kullandı.

BM'deki görevi ücretli olmasa da kısıtlamalar nedeniyle diğer projelerden ödeme alamadığını ifade eden Albanese, "Bir kuruş bile kazanamıyorum." dedi.

Albanese, mali açıdan tamamen ailesine bağımlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA