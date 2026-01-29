Haberler

Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgelerde Faaliyeti Durduracak

Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgelerde Faaliyeti Durduracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki tüm faaliyetlerini askıya aldı ve 360 çalışanın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar, güvenlik sorunları ve finansman kısıtlamaları nedeniyle alındı.

SANA, 29 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki tüm faaliyetlerini askıya alma ve 31 Mart'tan itibaren 360 Yemenli çalışanın sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinden yetkililer ve Sana'daki Dünya Gıda Programı personeli, çarşamba günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, kararın program liderliğiyle gerçekleştirilen sanal bir toplantıda duyurulduğunu bildirdi. Askıya alma kararı, başkent Sana ve Husiler'in kontrolündeki diğer vilayetlerdeki tüm Dünya Gıda Programı faaliyetlerini kapsıyor.

Adının açıklanmaması şartıyla konuşan Dünya Gıda Programı'ndan Yemenli bir yetkili, kararın özellikle güvenli çalışma ortamının ortadan kalkması ve finansman kısıtlamaları nedeniyle alındığını belirtti. Yetkili, 38 Dünya Gıda Programı çalışanının birkaç aydır Husi milislerince gözaltında tutulduğunu da hatırlattı.

Husiler, faaliyetlerin askıya alınmasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

BM sık sık Husileri yerel BM görevlilerini gözaltına almakla suçluyor. Bazı görevliler 2021'den beri gözaltında tutulurken, BM bu görevlilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum