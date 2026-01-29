Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgelerde Faaliyeti Durduracak

SANA, 29 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki tüm faaliyetlerini askıya alma ve 31 Mart'tan itibaren 360 Yemenli çalışanın sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinden yetkililer ve Sana'daki Dünya Gıda Programı personeli, çarşamba günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, kararın program liderliğiyle gerçekleştirilen sanal bir toplantıda duyurulduğunu bildirdi. Askıya alma kararı, başkent Sana ve Husiler'in kontrolündeki diğer vilayetlerdeki tüm Dünya Gıda Programı faaliyetlerini kapsıyor.

Adının açıklanmaması şartıyla konuşan Dünya Gıda Programı'ndan Yemenli bir yetkili, kararın özellikle güvenli çalışma ortamının ortadan kalkması ve finansman kısıtlamaları nedeniyle alındığını belirtti. Yetkili, 38 Dünya Gıda Programı çalışanının birkaç aydır Husi milislerince gözaltında tutulduğunu da hatırlattı.

Husiler, faaliyetlerin askıya alınmasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

BM sık sık Husileri yerel BM görevlilerini gözaltına almakla suçluyor. Bazı görevliler 2021'den beri gözaltında tutulurken, BM bu görevlilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor.