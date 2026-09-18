BM Dünya Gıda Programı'nın yeni İcra Direktörü ABD'li Luke J. Lindberg oldu

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörlüğüne ABD'li Luke J. Lindberg'in atandığı bildirildi.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, Lindberg'in yeni İcra Direktörü olarak atanmasının, WFP'nin genel merkezinde düzenlenen özel oturumda, WFP Yönetim Kurulu ile istişarelerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya'nın Daimi Temsilcisi Büyükelçi Carla Barroso Carneiro da Lindberg'i WFP'nin yeni İcra Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Halihazırda ABD Tarım Bakanlığı'nda Ticaret ve Dış Tarım İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Lindberg'in, kamu dışında, özel sektörde sağlık ve ihracat gibi alanlarda uluslararası operasyon direktörü olarak görev yaptığı kaydedildi.

Lindberg, Nisan 2023'ten Mayıs 2026'ya kadar WFP İcra Direktörü olarak görev yapan ve sağlık nedenleriyle görevinden ayrılan Cindy McCain'in yerini alacak.

McCain'in ayrılmasının ardından WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, bir süredir İcra Direktörü Vekili görevini yürütüyordu.

Açlıkla mücadelede ön cephede yer alan kurumlardan biri olan WFP, dünya genelinde bu konuda yaptığı çalışmalar nedeniyle 2020'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: AA