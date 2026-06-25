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Guterres, Venezuela'daki depremler nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu söyledi

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BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. BM, yardım çalışmaları için Venezuela hükümetiyle işbirliği yapıyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki "yıkıcı depremler" nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında güncel gelişmelerle ilgili kurumsal açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres), Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerin yol açtığı can kayıpları ve yaygın tahribat nedeniyle derin üzüntü duymaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunmakta ve yaralılara acil şifalar dilemektedir." dedi.

İlk gelen bilgilere göre başkent Caracas da dahil birçok bölgede ciddi hasar meydana geldiğini belirten Dujarric, ülkede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve kritik altyapının hasar görmesinden dolayı temel hizmetlerin aksadığını vurguladı.

Dujarric, BM'nin bir bütün olarak yardım çalışmalarını harekete geçirmekte ve müdahale sürecini desteklemek amacıyla Venezuela hükümeti ve BM'nin operasyon ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmakta olduğunu söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), kentsel arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikalini koordine ettiğine değinen Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in bu kritik dönemde BM üyesi devletlerden gelen dayanışma ve destek tekliflerini "memnuniyetle karşıladığını" aktardı.

Dujarric, "Sahada oldukça büyük bir varlığımız var; yani, hem yerel hem de uluslararası olmak üzere yaklaşık 800 personelimiz bulunuyor. Venezuela halkının, uluslararası toplumun dayanışmasına ihtiyacı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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