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BM'den Suriye'ye destek çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, uluslararası toplumun, Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etme kararlığına destek, yatırım ve dayanışmayla karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, uluslararası toplumun, Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etme kararlığına destek, yatırım ve dayanışmayla karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Salih, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Şam'da gerçekleşen görüşmede, evlerine dönen Suriyelilerin sayısının artması, milyonlarca Suriyelinin hala yerinden edilmiş olması ve yıllarca süren çatışmaların ardından hayatlarını yeniden kurmak için gereken destek konularını ele aldıklarını kaydeden Salih, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'nin, kalıcı iyileşmenin temeli olduğuna işaret etti.

Salih, "Suriyeliler, (ülkelerini) yeniden inşa etmeye kararlılar. Uluslararası toplum bu kararlılığa sürekli destek, yatırım ve dayanışmayla karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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