BM'den Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerine ilişkin soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrinin sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Buça ve ülkenin diğer bölgelerinde sivil ölümlerine ilişkin raporların, olası savaş suçu ve uluslararası insan hakları hukukunun ağır ihlali gibi "rahatsız edici" soruları gündeme getirdiğini vurguladı.

Buça şehrinin sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirten Bachelet, "Kurbanların ailelerinin bilgilendirilebilmesi, ölüm nedenlerinin kesin olarak ortaya konabilmesi için tüm cesetlerin mezardan çıkarılması ve kimliklerinin tespit edilmesi esastır. Kanıtları korumak için tüm önlemler alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Bachelet, gerçeğin ortaya çıkması, adaletin ve hesap verebilirliğin yanı sıra mağdurlar ve aileleri için tazminat sağlanması amacıyla "bağımsız ve etkili bir soruşturma" başlatılması için gösterilecek tüm çabaların hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.