BM: Sudan-Çad sınırındaki İHA saldırısı daha geniş bölgesel istikrarsızlaşma riskini öne çıkarıyor

Birleşmiş Milletler, Sudan'dan gelen insansız hava aracı saldırısı sonucu Çad sınırında en az 17 sivilin hayatını kaybetmesini endişe verici buldu ve bu saldırıların bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'dan gelen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu Çad sınırında sivillerin hayatını kaybetmesini "endişe verici" olarak niteleyerek, bu tür saldırıların daha geniş bölgesel istikrarsızlaşma riskini öne çıkardığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Sudan'dan gelen İHA saldırısı sonucu, dün Çad'ın sınırdaki Tina kasabasında en az 17 sivilin ölüm haberinin endişe verici olduğunu belirten Haq, "Bu tür saldırılar, komşu ülkelerin çatışmalara dahil olma riskinin artmasıyla birlikte, daha geniş bölgesel istikrarsızlaşma riskini de öne çıkarıyor." dedi.

Haq, bu saldırının ayrıca, Sudan'daki çatışmanın yıkıcı insani bedelini ve sınır bölgelerinin şiddete ne kadar hızlı maruz kaldığını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Çatışan tarafların giderek daha fazla İHA kullanmasının çatışma alanını genişlettiğine ve ülke genelinde sivil kayıpları artırdığına dikkati çeken Haq, çatışmaların azaltılması, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde çatışmalara çözüm bulmak için müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı.

Çad'ın yerel basınındaki haberlere göre, dün Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tina kasabasını hedef almış ve saldırıda en az 17 sivil hayatını kaybetmişti.

Çad, Sudan'dan gelen İHA saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı vermiş, can kayıpları ve maddi hasarı değerlendirmek üzere bölgeye heyet gönderildiğini duyurmuştu.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat'ta iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
