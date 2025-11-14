BM'den Sudan'daki Şiddetli Çatışmalara Kınama ve Soruşturma Talebi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilen Faşir kenti ve çevresinde artan şiddet güçlü bir şekilde kınayarak, buradaki ihlallere dair acil bir soruşturma talep edildi.

Sudan'da devam eden çatışma bağlamında Faşir ve çevresindeki insan hakları durumunu ele almak üzere İHK'nın 38. Özel Oturumu yapıldı.

Oturumun sonunda üzerinde uzlaşılan karar taslağı oylama olmadan kabul edildi.

Kararda, HDK ve müttefik güçlerinin Faşir kentine yönelik saldırılarının ardından burada ve çevresinde artan şiddet ile vahşet güçlü bir şekilde kınandı.

Faşir ve çevre bölgelerdeki yıkıcı insani sonuçlar konusunda derin endişeler dile getirilen kararda, binlerce çocuk dahil önemli sayıda sivilin şehirde mahsur kaldığı ve zorla yerinden edilmelerin yaşandığı kaydedildi.

Kararda, insani yardım ve sağlık çalışanlarına, hastanelere ve sağlık altyapısına yönelik bildirilen saldırılar kınanırken, tüm taraflara, Sudan genelinde engelsiz insani erişime izin verme ve kolaylaştırma çağrısı yapıldı.

Sudan'daki krize askeri bir çözüm olmadığı vurgulanan kararda, tüm taraflara ön koşulsuz olarak derhal ve tam bir ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunuldu.

Kararda, "Tüm tarafları ve üye devletleri, Sudan'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, desteklemeye ve HDK tarafından kontrol edilen bölgelerde paralel bir yönetim otoritesinin kurulmasını reddetmeye çağırıyoruz." denildi.

Sudan'da orduyla HDK arasında devam eden silahlı çatışma kapsamında bildirilen tüm uluslararası insancıl hukuk ihlalleri, iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların şiddetle kınadığı kararda, BM'nin Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonundan Faşir ve çevresinde son dönemde işlendiği iddia edilen uluslararası hukuk ihlalleriyle ilgili acil bir soruşturma yürütmesi talep edildi.

Kararda, Sudan'da çatışmayı körükleyen her türlü dış müdahale de kınanırken, çatışmanın tüm taraflarına ve Darfur'a yönelik silah ambargosu uygulanmasının önemine işaret edildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.