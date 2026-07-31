BM'den, Orta Doğu'da süren çatışmaların "küresel istikrarsızlığın itici gücü haline geldiği" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve ABD ile İran arasında hala süren çatışmaların "küresel istikrarsızlığın itici bir gücü haline geldiğini" belirtti.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Ürdün, Suriye ve Kıbrıs'a ziyareti boyunca ve liderlerle temaslarında "bölgenin ve dünyanın daha fazla savaşı kaldıramayacağı" mesajının göz ardı edilemeyecek şekilde bir daha ortaya çıktığını vurgulayan Guterres, bölgede ABD ve İran arasında devam eden çatışmalara değindi.

Guterres, "Körfez'deki askeri tırmanışın üzerinden altı ay geçti. Bölgesel bir çatışma olarak başlayan olay, giderek küresel istikrarsızlığın itici bir gücü haline geliyor." dedi.

Devam eden çatışma nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden ticaretin çöktüğü uyarısı yapan Genel Sekreter, bu bağlamda enerji piyasalarının altüst olduğunun, gıda ve temel gübre fiyatlarının fırladığının ve tedarik zincirinin büyük darbe aldığının altını çizdi.

Guterres, bunun sonucunda Dünya Gıda Programı'nın 45 milyona kadar insanın ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

"Dünyanın dört bir yanında, ailelerin sofralarına yemek koymakta zorlandığını, çiftçilerin temel girdileri karşılayamadığını ve kırılgan ülkelerin uçurumun eşiğine itildiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulunan Guterres, yükselen fiyatlar ve yavaşlayan büyümenin milyonlarca insanı daha da yoksulluğa itme tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Guterres, "Son günlerdeki tek iyi haber, ABD Başkanının (Donald Trump) Hamas'ın silahlarını bırakması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurması oldu." ifadesini kullandı.

Savaşların durması, Hürmüz ve Bab el-Mandeb boğazları ve çevresinde uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerin tamamen geri sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, bunun için de diplomasinin galip gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA