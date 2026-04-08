Haberler

BM'ye göre, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişi yerinden edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar sonucunda 1,2 milyon insanın yerinden edildiğini ve bu durumun endişe verici olduğunu açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1530 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Pope, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Lübnan'daki devam eden saldırıların "son derece endişe verici" olduğunu belirten Pope, "Son haftalarda 1,2 milyon insan yerinden edildi ve bunların çoğu çocuk." ifadesini kullandı.

Pope, itidal ve acil gerilim azaltma çağrısında bulunarak, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

