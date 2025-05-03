BM'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisine Yapılan Saldırıya Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait geminin Malta açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasına ilişkin, yetkili makamların bağımsız, tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Al-Kheetan, AA muhabirinin, Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Söz konusu olayla ilgili endişe verici haberler gördüklerini kaydeden Al-Kheetan, "Bunları bağımsız olarak doğrulayamıyoruz. Ancak gemide yangın çıkmasına ve uluslararası sularda bir yardım çağrısına yol açan olayla ilgili yetkili makamlar tarafından bağımsız, tarafsız ve etkili bir soruşturma yapılması ve hesap verebilirliğin sağlanması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Al-Kheetan, Gazze Şeridi'nin yıllardır İsrail ablukasında olduğu belirterek, bu durumun şeride girişleri ve yardımların ulaştırılmasını ciddi anlamda kısıtladığını vurguladı.

Bunun, Gazze halkının toplu cezalandırılması anlamına geldiğinin altını çizen Al-Kheetan, "(Gazze Şeridi'ne) Abluka son aylarda sıkılaştırıldı ve İsrail, 2 Mart 2025'ten bu yana Gazze'ye tüm malların girişini yasaklayarak zaten kötü olan insani durumu daha da kötüleştirdi. Toplu cezalandırma, uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmıştır ve bir savaş suçu anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Al-Kheetan, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, işgalci güç olarak uluslararası insancıl hukuk uyarınca elindeki tüm imkanlarla Gazze'deki insanlara gıda ve tıbbi malzeme sağlama veya diğer ülkeler veya tarafsız insani yardım örgütleri tarafından yapılacak insani yardım planlarını kabul etme ve elindeki tüm imkanlarla kolaylaştırma yükümlülüğüne sahip. İsrail'i Gazze'ye uygulanan ablukayı acilen kaldırmaya ve hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin vermeye çağırıyoruz."

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.